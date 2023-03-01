Владимир Путин наградил двух работников печати Башкирии

Президент России Владимир Путин наградил двоих работников госпечати Башкирии, следует из соответствующего указа главы страны.

Медалью ордена «За заслуги перед отечеством» второй степени награжден заместитель руководителя Агентства по печати и СМИ Башкирии Марат Газизов.

Почетное звание «Заслуженный работник связи и информации Российской Федерации» присвоено инженеру по верстке редакции общественно-политической газеты «Мурадым» Кугарчинского информационного центра филиала ГУП РБ Издательского дома «Республика Башкортостан» Насиме Самигуллиной.

Майя Иванова

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