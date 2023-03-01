На благоустройство сада Аксакова в Уфе направят до 216 млн рублей

Управление капитального строительства администрации Уфы по итогам четырех аукционов 14 марта выберет подрядчиков благоустройства сада имени Аксакова и прилегающих территорий, сообщается на сайте госзакупок. Общая сумма начальных цен контрактов составляет 216,34 млн руб. Они будут профинансированы из бюджетов республики и города. Закупка проводится в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Сад является объектом культурного наследия регионального значения.

До 30 сентября подрядчик должен благоустроить павильон «Уличная библиотека», многоуровневую скамью, сцену, торговые павильоны, амфитеатр у озера и так далее. Необходимо провести демонтажные работы, вертикальную планировку, озеленение, установить системы электроснабжения, электроосвещения и видеонаблюдения, индивидуальные конструкции.

В ноябре 2022 года управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы заключило контракт на разработку проекта благоустройства сада имени Аксакова с уфимским ООО «Альбит» за 4,96 млн руб. при начальной цене контракта 5,83 млн руб.

Майя Иванова

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