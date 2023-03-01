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Парк Победы в Севастополе переформатируют в память погибших участников СВО

Власти Севастополя переформатируют парк Победы, посвященный героям ВОВ, в честь павших бойцов СВО на Украине, сообщили «Ъ» в правительстве города.

По словам чиновников, губернатор Михаил Развожаев поручил рассмотреть на заседании топонимической комиссии предложение благочинного Севастопольского округа протоиерея Сергия Халюты и общественных организаций о переименовании Студенческого сквера в парке Победы в сквер Героев СВО.

Помимо этого, местные власти планируют изменить облик интернационального фонтана в парке Победы, поскольку, по их мнению, в нынешнем виде он выглядит неуместно рядом с аллеей Героев СВО.

Губернатор Развожаев также предложил заменить названия стран, высеченные на фасаде фонтана, на наименования воинских формирований, в том числе кораблей и судов, принимающих участие в СВО, либо увековечить на гранитных плитах имена погибших участников СВО, о подвигах которых, по данным чиновников, вскоре можно будет узнать с помощью QR-кода. Помимо этого, в парке Победы планируют установить бюсты севастопольцев—участников СВО.

Напомним, парк Победы в Севастополе был заложен в год 30-летия Победы в Великой Отечественной войне в 1975 году.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Дремлюгин, Симферополь

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