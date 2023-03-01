ЦВО провел учения с самолетами в Екатеринбурге

В Екатеринбурге прошли летно-тактические учения с транспортными и пассажирскими самолетами Ан-12, Ан-26 и Ту-134 Центрального военного округа (ЦВО), сообщает «Интерфакс». В учении приняли участие около 100 военнослужащих.

В рамках тренировки проводилась посадка самолетов на условно поврежденную взлетно-посадочную полосу с сокращением тормозной дистанции и рулением в ограниченном пространстве. Кроме того, пилоты отработали аспекты переброски личного состава, транспортировки вооружения и боеприпасов.

ЦВО дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов РФ. В состав округа также входит 201-я военная база в Таджикистане, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана. Штаб расположен в Екатеринбурге.

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