Руководителем Государственного контрольного комитета Удмуртии избрали Михаила Тумина

Михаила Тумина избрали на должность председателя Государственного контрольного комитета Удмуртии. Соответствующее решение сегодня, 22 февраля, приняли депутаты республиканского парламента седьмого созыва на четвертой сессии госсовета региона. «За» — 48, против — 0.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«С учетом значительного расширения полномочий контрольно-расчетных органов в части анализа эффективности расходов считаю, что контрольный комитет должен стать основным аналитическим центром, и не только говорить об ошибках, но и прежде всего выявлять системные сбои, вырабатывать предложении, максимально используя возможности аудита. Необходимо планировать деятельность государственного контрольного комитета из основной задачи — проведение комплексного аудита, начиная от анализа региональных проектов, их взаимосвязи с национальными проектами, показателями государственных программ и ресурсного обеспечения в законе о бюджете. Реалии диктуют непростую задачу — четко определять приоритеты развития республики»,— отметил господин Тумин в речи перед депутатами госсовета региона.

Напомним, господин Тумин работал в контрольном комитете Удмуртии в 2006-2010 годах ведущим и старшим госинспектором, после чего в 2010 году перешел на работу в минэкономики республики. Министерство Михаил Тумин возглавляет с 2017 года. Отметим, что прежний руководитель комитета Борис Сарнаев сообщил о своем уходе после истечения срока полномочий.

Подробнее об этом читайте в материале «Аудит доверят министру экономики».