Пермьстат: долги по зарплате в регионе снизились за месяц на 100 тыс. рублей

Задолженность по заработной плате в Пермском крае по состоянию на 1 февраля 2023 года составила 1,6 млн руб. По сравнению с январем 2023 года этот показатель уменьшился на 100 тыс. руб. Такие данные приводит Пермьстат.

Весь объем просроченной задолженности приходится на организации, занятые сбором, обработкой и утилизацией отходов, расположенные в Горнозаводском округе.

Численность работников, перед которыми имеются долги, составила 26 человек. В расчете на одного работника сумма просроченной задолженности сложилась в размере 61,8 тыс. руб.