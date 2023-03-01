Алексей Текслер предложил доработать механизм инвестиционного налогового вычета

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер высказал ряд предложений по совершенствованию механизма инвестиционного налогового вычета. Этот вопрос обсуждался на совместном заседании комиссий Госсовета РФ «Инвестиции» и «Экономика и финансы», сообщает правительство Челябинской области.

По словам первого заместителя председателя правительства РФ Андрея Белоусова, главная задача обновления механизма – сделать его мультипликативным, чтобы 1 руб. поддержки давал 10-20 руб. инвестиций. «Это можно сделать, если перейти к кредитной схеме. Источником погашения кредита является прибыль от инвестиций, которая будет получена в данном регионе и создаст налоговую базу»,– сообщил первый вице-премьер.

Алексей Текслер считает, что сделать механизм более совершенным поможет проектный подход, который дает возможность управлять процессом. «При этом должен существовать „региональный шлагбаум“ – возможность регионам принимать решения по конкретным проектам, так как налог все-таки идет в региональный бюджет. Также важно, чтобы процедура включения в реестр проектов не была излишне забюрократизирована»,– отметил губернатор Челябинской области. По его словам, механизм подходит для реализации на Южном Урале, но чтобы он был востребован для всей страны инструмент надо тщательно дорабатывать.

Первый заместитель министра финансов РФ Леонид Горнин согласился с Алексеем Текслером, уточнив, что ведомство внесет ряд предложений в доработку механизма инвестиционного вычета.