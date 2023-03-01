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Проверка оповещения жителей Перми прошла в тихом режиме

Сегодняшняя проверка системы оповещения в Перми прошла в тихом режиме, без включения сирен и замещения телеканалов. Об этом сообщает краевой минтербез.

Ранее планировалось, что проверку оповещения жителей города проведут через средства массовой информации, на интернет-ресурсах и на телеканале «Россия-1». После включения сирен в период с 10:43 до 10:44 должно было произойти замещение 10 программ Первого мультиплекса теле-, радиотрансляционных станций Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС).

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