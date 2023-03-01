В Саткинском районе поезд насмерть сбил человека

Сегодня утром на расстоянии 1 км от станции Сулея (Саткинский район) ЮУЖД электропоезд №6116 (Кропачево — Златоуст) насмерть сбил мужчину. Устанавливаются обстоятельства произошедшего и личность погибшего, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Трагедия случилась в 09:20. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и Златоустовский транспортный прокурор. Надзорное ведомство даст оценку соблюдению работниками железной дороги законодательства о безопасности движения и эксплуатации транспорта.