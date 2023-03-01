Экс-министр культуры и туризма Пензенской области обвиняется в мошенничестве и растрате

В Пензенской области расследуется уголовное дело в отношении бывшего министра культуры и туризма региона Татьяны Курдовой. Она обвиняется организации мошенничества и растраты, сообщает СУ СК.

По данным следствия, с 2018 года по 2021 год министр культуры и туризма Пензенской области, используя свое служебное положения, организовала фиктивное трудоустройство своей дочери в Пензенский областной драматический театр, зная, что родственница обязанности выполнять не будет. Театру и региональному отделению фонда социального страхования был причинен имущественный ущерб на общую сумму более 380 тыс. руб.

Бывшему министру предъявлено обвинение. Проводятся следственные и процессуальные действия.

Марина Ковалева