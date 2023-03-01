Жители Волгоградской области выбрали территории-участники голосования за объекты благоустройства

В Волгоградской области 38 общественных пространств в девяти городах прошли предварительный отбор для участия во всероссийском голосовании за объекты благоустройства в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации.

По информации регионального комитета ЖКХ, в предварительном отборе участвовали 116 общественных пространств. В январе и феврале проводился опрос жителей и сбор предложений.

Завершился предварительный отбор территорий в Котельниково. Из четырех предложенных территорий жители определили две - на ул. Ленина (от Ленина, 9 до ул. Чеснокова) и пляж реки «Аксай-Курмоярский». Эти зоны примут участие в голосовании на цифровой платформе.

Всего в предварительном отборе приняли участие 99177 жителей девяти городов. По сравнению с прошлым годом показатель вовлечения граждан увеличился на 23%.

В марте состоятся проектные семинары, встречи с жителями и заинтересованными лицами, где они смогут высказать свои предложения по наполнению отобранных пространств. Их мнение обещают учесть при создании дизайн-проектов.

Марина Ковалева