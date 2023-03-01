В Тольятти задержан подозреваемый в избиении молодого человека в ТЦ

Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве (п.п. «а, б» ч. 1 ст. 213 УК РФ) в отношении 17-летнего жителя Самарской области. Ему инкриминируется нападение на 19-летнего молодого человека в торговом центре в Тольятти. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Инцидент произошел 27 февраля. Подозреваемый без причины атаковал молодого человека в присутствии других посетителей торгового центра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Предполагаемый преступник помещен в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей регионального ГУ МВД на 48 часов.

Георгий Портнов