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В Тольятти задержан подозреваемый в избиении молодого человека в ТЦ

Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве (п.п. «а, б» ч. 1 ст. 213 УК РФ) в отношении 17-летнего жителя Самарской области. Ему инкриминируется нападение на 19-летнего молодого человека в торговом центре в Тольятти. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Инцидент произошел 27 февраля. Подозреваемый без причины атаковал молодого человека в присутствии других посетителей торгового центра.

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Предполагаемый преступник помещен в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей регионального ГУ МВД на 48 часов.

Георгий Портнов

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