Судью Виталия Бондаренко проводили в почетную отставку

После почти 37 лет работы в Советском райсуде в почетную отставку ушел федеральный судья Виталий Бондаренко. В марте 1986 года коллектив предприятия «Салют» выдвинул его на должность народного судьи.

«Благодаря жизненному опыту, высочайшему профессионализму и самоотдаче Виталий Евгеньевич остается примером для коллег и мудрым наставником, ведь он вкладывает в дело не только труд, знание и опыт, но и частичку души. Желаем ему крепкого здоровья и благополучия!», – отметили в Советском районном суде, добавив, что Виталий Бондаренко внес весомый вклад в общее дело утверждения справедливости и укрепления законности в государстве.

Последним делом, рассмотренным судьей Бондаренко, стало уголовное дело в отношении бывшего областного министра транспорта Вадима Власова, обвиненного в злоупотреблениях при проведении дорожных конкурсов. Судья приговорил его к четырем годам лишения свободы.

Иван Сергеев