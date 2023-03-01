Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Судью Виталия Бондаренко проводили в почетную отставку

После почти 37 лет работы в Советском райсуде в почетную отставку ушел федеральный судья Виталий Бондаренко. В марте 1986 года коллектив предприятия «Салют» выдвинул его на должность народного судьи.

«Благодаря жизненному опыту, высочайшему профессионализму и самоотдаче Виталий Евгеньевич остается примером для коллег и мудрым наставником, ведь он вкладывает в дело не только труд, знание и опыт, но и частичку души. Желаем ему крепкого здоровья и благополучия!», – отметили в Советском районном суде, добавив, что Виталий Бондаренко внес весомый вклад в общее дело утверждения справедливости и укрепления законности в государстве.

Последним делом, рассмотренным судьей Бондаренко, стало уголовное дело в отношении бывшего областного министра транспорта Вадима Власова, обвиненного в злоупотреблениях при проведении дорожных конкурсов. Судья приговорил его к четырем годам лишения свободы.

Иван Сергеев

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...