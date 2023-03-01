«Замкнутость и невозможность высказаться приводят к агрессии»

В феврале в школах России и Казахстана произошло несколько случаев нападения школьников с оружием на своих одноклассников. В чем причина такой агрессии подростков, «Ъ-Кубань» рассказала педагог-психолог ГБУ «Центр диагностики и консультирования» Краснодарского края Татьяна Мирошниченко.



Татьяна Мирошниченко

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«Проблема агрессивного поведения детей подросткового возраста значительно обострилась и актуализировалась в последнее время. Ежегодно дети становятся все более агрессивными. Это отмечают и родители, и учителя, и психологи. Пик приходится на 11–17 лет — период переходного возраста. В этом возрасте дети становятся эмоционально нестабильными. Иногда это проявляется в виде агрессии. Дети демонстрируют бунтарское поведение в ответ на несогласие с ситуацией, в которой они находятся.

Одной из причин такого поведения подростков я вижу недостаток живого общения, как с родителями, так и со сверстниками. Вследствие этого наблюдается нехватка конструктивных социальных контактов и здорового эмоционального общения. Замкнутость и невозможность высказаться провоцируют тревогу, депрессию и могут привести к агрессивным реакциям.

Триггером активной агрессивности являются условия воспитания и социализации. При расстройствах личности такое поведение у детей и подростков достигает патологического уровня.

Исследования подчеркивают связь школьной тревожности и агрессивности. Особенно это характерно для мальчиков. Тревога по отношению к школе вызывает агрессивные поступки детей. Опасения по поводу замечаний, конфликтов с одноклассниками, эмоциональный дискомфорт могут спровоцировать агрессивное поведение.

При воспитании детей родителям важно знать и понимать, что агрессивная реакция — это попытка подростка изменить положение вещей. Просто подросток не видит другого способа выразить свои чувства. В норме ''здоровая'' агрессия нужна, когда она не переходит в опасное состояние, как для себя, так и для окружающих. Чаще всего конфликты подростка со взрослыми возникают в тех семьях, где родители не замечают взросления сына или дочери, продолжают смотреть на них как на маленьких, а к их проблемам относятся несерьезно.

Для плавного перехода детей во взрослую жизнь очень важно родителям всегда поддерживать контакт со своим ребенком, поощрять к самостоятельности, обсуждать важные и интересующие подростка темы, научить его получать позитивные эмоции от общения с друзьями, природой, прочтения интересных книг, спорта и хобби, научить способам преодоления негативных переживаний. Воспитывая детей, родители должны рассказать, как надо и не надо делать, и подтвердить слова собственным примером.

На уровне общеобразовательных организаций необходимо поддержание условий для психологического комфорта и безопасности обучающихся. Отдельное внимание уделяется профилактике буллинга в школах. Для предотвращения негативных проявлений детской и подростковой агрессии необходимо создание безопасной, принимающей и понимающей среды, как в школе, так и дома».

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