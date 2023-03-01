Дом Сбоева-Стадлера в Казани выставили на продажу за 130 млн рублей

В Казани дом Сбоева-Стадлера выставлен на продажу по стоимости в 130 млн руб. Информация об этом опубликована на сайте Avito.

Речь идет о доме на улице Пушкина,42. Его площадь превышает 1 тыс. кв. м. Он находится на участке в 9,9 соток. В 2003 году здание отремонтировали. В данный момент оно полностью заполнено арендаторами.

Дом был возведен в 1850 году. Он был построен по заказу заместителя кафедры русской словесности Казанского университета Василия Сбоева. После его смерти дом перешел по наследству родственнице покойного Доротее Стадлер. В 2020 году здание стало объектом культурного наследия.

"Ъ-Казань"