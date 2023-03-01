В Краснодаре 1 марта усилится похолодание

В Краснодаре 1 марта ожидается похолодание. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Влияние на погоду в краевом центре, по словам синоптика, окажет далекая периферия циклона, движущегося на Северный Урал.

«В такой ситуации в регион будут активно поступать холодные воздушные массы, продолжая понижение температуры и местами вызывая короткие дожди»,— отметил Михаил Леус.

Температура воздуха составит от 7 до 9 градусов, скорость ветра 5-10 метров в секунду. Существенных осадков не ожидается.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram