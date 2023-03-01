Комбинат «Магнезит» уличили в превышении выбросов загрязняющих веществ

Уральское управление Росприроднадзора в ходе проверки выявило нарушения в деятельности ПАО «Комбинат „Магнезит“» (Сатка). В зоне деятельности предприятия обнаружили превышение содержания загрязняющих веществ I-III классов опасности, в их числе фенолы, ксилолы и тяжелые металлы. Нарушитель будет привлечен к ответственности, сообщила в своем telegram-канале руководитель Росприроднадзора РФ Светлана Радионова.

Также надзорное ведомство установило, что комбинат не поставил на учет 56 из 359 источников вредных выбросов и допускал нарушения при эксплуатации установок очистки газа. Выявили и несоответствие точек отбора проб с источниками выбросов.

Нарушения в деятельности комбината зафиксировали еще в ноябре 2022 года. Сотрудники Роспотребнадзора вместе со специалистами передвижной лаборатории филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по Уральскому федеральному округу» отобрали и исследовали пробы атмосферного воздуха на контрольных точках и в зоне влияния крупных предприятий, в том числе «Магнезита». Тогда зафиксировали превышения максимально разовых и среднесуточных предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.