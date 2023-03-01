Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Комбинат «Магнезит» уличили в превышении выбросов загрязняющих веществ

Уральское управление Росприроднадзора в ходе проверки выявило нарушения в деятельности ПАО «Комбинат „Магнезит“» (Сатка). В зоне деятельности предприятия обнаружили превышение содержания загрязняющих веществ I-III классов опасности, в их числе фенолы, ксилолы и тяжелые металлы. Нарушитель будет привлечен к ответственности, сообщила в своем telegram-канале руководитель Росприроднадзора РФ Светлана Радионова.

Также надзорное ведомство установило, что комбинат не поставил на учет 56 из 359 источников вредных выбросов и допускал нарушения при эксплуатации установок очистки газа. Выявили и несоответствие точек отбора проб с источниками выбросов.

Нарушения в деятельности комбината зафиксировали еще в ноябре 2022 года. Сотрудники Роспотребнадзора вместе со специалистами передвижной лаборатории филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по Уральскому федеральному округу» отобрали и исследовали пробы атмосферного воздуха на контрольных точках и в зоне влияния крупных предприятий, в том числе «Магнезита». Тогда зафиксировали превышения максимально разовых и среднесуточных предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...