ММК за год отгрузил автопроизводителям более 600 тыс. тонн продукции

Магнитогорский металлургический комбинат в прошлом году отгрузил автопредприятиям 628,8 тыс. т металлопродукции, в том числе более 100 тыс. т – КАМАЗу, сообщает пресс-служба металлургической группы. Доля ММК в поставках листового проката автопроизводителю из Набережных Челнов составляет около 57%, сообщает пресс-служба магнитогорского комбината.

Как отмечалось на очередном заседании координационного совета ММК и КАМАЗа, несмотря на непростые экономические условия в стране, Магнитогорский металлургический комбинат сохраняет лидирующие позиции по поставкам металлопродукции для автопроизводителей «благодаря привлекательному балансу цены и качества».

По словам начальника управления внешнеэкономической деятельности и продаж предприятиям автомобильной промышленности ПАО «ММК» Никиты Авдонина, раньше КАМАЗ часто использовал стали зарубежного производства, а сейчас их импорт в страну закрыт, и компания занимается импортозамещением. «За год мы освоили три новые марки стали, сейчас осваиваем еще одну, которая по многим показателям превосходит не только зарубежные, но и российские аналоги»,- отметил он.