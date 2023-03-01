В Саратовской области анонсировали реформу работы поликлиник

Саратовские чиновники решили организовать работу поликлиник региона с учетом опыта Москвы. Такую задачу перед министерством здравоохранения и главврачами поставил губернатор Роман Бусаргин, сообщает его пресс-служба.

По официальным данным, сейчас работой амбулаторного звена недовольны 40% жителей, в среднем время ожидания приема по записи к специалисту составляет 11 дней.

Чтобы исправить ситуацию и улучшить работу поликлиник. В регионе планируют создать единую информационную систему для всех поликлиник, с помощью которой можно будет записаться на прием к любому терапевту, который не загружен. Продолжительность смены терапевтов планируется увеличить до шести часов, на дому пациентов будут принимать специальные выездные бригады врачей.

Потоки больных на приеме у терапевтов будут разведены, отдельный дежурный врач будет выдавать справки, продлевать и закрывать больничные. Сейчас у терапевтов на эту работу уходит до 20% времени.

К специальным врачам будут перенаправлены «сложные» пациенты с сочетанием различных заболеваний - их прием будет вестись отдельно с участием нескольких специалистов.

В отдельный участок будут выделены маломобильные пациенты, которым необходим прием на дому. К ним будут выезжать патронажная бригада, что позволит снять 20-30% нагрузки с других терапевтов.

Тяжелое» оборудование (КТ, МРТ) будет работать весь рабочий день, а не только утром.

Будет создана единая амбулаторная карта пациента, в которую занесут все заболевания, результаты анализов, диагностики, что ускорит обмен информацией между медучреждениями.

Во всех поликлиниках заработают чат-боты с возможностью обратной связи и диалога с врачом.

Сейчас отдельные элементы новой системы внедряют в четырех поликлиниках Саратова.

Марина Ковалева