Облсуд оставил под арестом обвиняемого во взятке замглавы Магнитогорска

Челябинский областной суд оставил без изменения постановление о продлении срока ареста заместителю главы Магнитогорска Дмитрию Гаврилову, обвиняемого в получении особо крупной взятки. Он остается под стражей как минимум до 13 марта, сообщают в прокуратуре региона.

Сторона защиты в апелляции просила смягчить меру пресечения и избрать обвиняемому домашний арест, указав на отсутствие у него намерений скрыться и помешать следствию. Суд учел позицию прокурора и отказал в удовлетворении жалобы.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», Дмитрия Гаврилову задержали в сентябре прошлого года сотрудники УФСБ России по Челябинской области. Ему предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ. По версии следствия, замглавы Магнитогорска вместе с руководителем одного из муниципальных предприятий получили более 1,5 млн руб. от директора коммерческой компании за помощь в заключении контрактов по уборке территории города. Также фигурантам вменяют эпизод получения взятки в 5 млн руб. за заключение муниципальных контрактов по обслуживанию дорожной сети и фиктивное трудоустройство знакомых в муниципальное предприятие.