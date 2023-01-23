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В деле замглавы Магнитогорска выявили эпизод получения взятки на 5 млн рублей

Следственные органы выявили новые преступные эпизоды в рамках коррупционного уголовного дела заместителя главы Магнитогорска и его сообщника — директора муниципального предприятия. Установлена их причастность к получению взятки на 5 млн руб. и мошенничеству, связанному с фиктивным трудоустройством знакомых. Об этом сообщают в управлении СК России по Челябинской области.

Дмитрию Гаврилову и его сообщнику предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По версии следствия, замглавы Магнитогорска вместе с руководителем одного из муниципальных предприятий получили более 1,5 млн руб. от директора коммерческой компании за помощь в заключении контрактов по уборке территории города.

В ходе расследования было установлено, что чиновник и руководитель МУПа также получили взятку в 5 млн руб. за заключение муниципальных контрактов по обслуживанию дорожной сети и фиктивно трудоустраивали знакомых в муниципальное предприятие. Ведется работа по выявлению аналогичных преступных эпизодов.

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