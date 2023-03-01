Губернатор Ростовской области призвал к реагированию на потасовки подростков в ТРЦ

Глава Ростовской области Василий Голубев заявил о необходимости оперативного реагирования на ситуацию с несанкционированными публичными мероприятиями среди подростков, сообщает пресс-служба правительства региона.

«Сейчас, когда состоялись первые такие акции, тему нельзя оставлять без внимания. Обращаю внимание глав администраций, региональных и муниципальных структур по молодежной политике, а также Совета ректоров вузов Ростовской области и педагогического сообщества: нужна очень выверенная, правильно организованная работа», — сказал Василий Голубев в ходе координационного совещания по обеспечению правопорядка в Ростовской области.

Ранее в ростовских СМИ появилась информация о массовых стычках подростков из сообщества «ЧВК Редан» и других объединений. Так, драку 26 февраля в одном из ТРЦ Ростова пресекли полиция и Росгвардия. ГУ МВД Ростовской области пока не прокомментировало ситуацию.

Анастасия Назарова