Возбудили дело по факту незаконной реализации участков в Ашинском районе

По результатам проверки КСП возбудили уголовное дело о мошенничестве по факту реализации земельных участков по заниженной цене в Ашинском районе. Устанавливаются все обстоятельства, сообщают в региональном управлении СК России по Челябинской области.

По версии следствия, в 2020 году предприниматель при приобретении двух земельных участков представил в органы местного самоуправления Ашинского района сведения о наличии на них объектов капитального строительства, которые фактически отсутствовали. В результате этого земля была реализована без проведения торгов по льготной цене. Как сообщил «Ъ-Южный Урал» источник в правоохранительных органах, участки приобретались для развития горнолыжного комплекса «Аджигардак». Ущерб местному бюджету составил не менее 5,4 млн руб.

Оперативным сопровождением уголовного дела занимаются сотрудники УФСБ России по Челябинской области.

Ранее по факту незаконной реализации земельных участков против сотрудников администрации Ашинского района возбудили дело о превышении должностных полномочий.