Александр Бастрыкин проконтролирует расследование дела об истязании детей в Уфе

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления по Башкирии Игорю Пашнину доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, а также причинах и условиях, повлекших совершение преступлений в отношении детей в Уфе. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского СКР.

Как сообщал «Ъ-Уфа», следственный отдел по Калининскому району Уфы предъявил обвинение 28-летнему иностранному гражданину в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ) и истязании двух и более несовершеннолетних (пп. «а», «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ).

По данным «Ъ-Уфа» из информированных источников, обвиняемый — гражданин Таджикистана Азизмурод Азизмуродзода.

По версии следствия, в январе-феврале текущего года мужчина во время присмотра за пятерыми мальчиками в возрасте от 6 до 12 лет применял физическую силу. Полицейским стало известно об этом после беседы с одним из детей. Сейчас они находятся в социальных приютах. Решением суда обвиняемый арестован.

По сообщению Telegram-канала Mash Batash, мужчина открыл медресе в арендованном помещении мечети «Мадина», где обучал 12 мальчиков-сирот. Один из воспитанников, сбежав, рассказал полицейским о том, что детей сутками держали в помещении без кроватей и избивали. Четверо воспитанников подтвердили факт избиения.

Майя Иванова

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