Рейсы из Перми в Ереван планируют запустить с конца марта

В расписании аэропорта Большое Савино появились рейсы в Ереван (Армения), осуществляемые авиакомпанией «Ширак-авиа».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: телеграм-канал аэропорта «Пермь» Фото: телеграм-канал аэропорта «Пермь»

Полетная программа рассчитана с 29 марта по 25 октября 2023 года. Частота рейсов составит один раз в неделю, продолжительность полета — 3 часа 20 минут. Тип воздушного суда — Boeing 737-500. На сайте авиакомпании стоимость билета на одного пассажира начинается от 15,8 тыс. руб.

В 2021 году прямые рейсы из столицы Прикамья в Ереван выполняли российские авиакомпании Nordwind Airlines и «Уральские авиалинии». В 2022 году регулярных перелетов по этому направлению не было. При этом в региональном министерстве транспорта сообщали, что ведут переговоры о запуске прямых рейсов из Большого Савино в несколько стран ближнего зарубежья, в том числе в Армению.