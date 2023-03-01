Бывший глава Добрянского округа приступил к работе в администрации губернатора

Константин Лызов, экс-руководитель Добрянского округа, приступил к работе в качестве замглавы администрации губернатора Пермского края. Эти сведения он подтвердил «Ъ-Прикамье». В должности господин Лызов курирует департамент по взаимодействию с органами местного самоуправления.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
По данным источника «Ъ-Прикамье», близкого к администрации губернатора, новый чиновник уже посетил несколько территорий, в частности Куединский округ, где планируется ротация руководства.
Константин Лызов руководил Добрянкой с 2005 года. В январе стало известно о его переходе на работу в администрацию губернатора Пермского края.