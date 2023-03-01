Лукашенко: будет сильным Китай, будет развиваться и Белоруссия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном в Пекине. Господин Лукашенко заявил, что Белоруссия будет сильной и развивающей страной, если будет сильным Китай. Он также поблагодарил правительство страны за поддержку Белоруссии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы вам желаем успехов. В этом наш прагматизм. Потому что будет сильным Китай — будет сильной и будет развиваться и наша Беларусь»,— сказал Александр Лукашенко. Его слова приводит пресс-служба президента Белоруссии.

Александр Лукашенко отправился с государственным визитом в Китай 28 февраля, он пробудет там до 2 марта. Во время визита господин Лукашенко встретится с китайским правительством и крупным бизнесом.

Олеся Павленко