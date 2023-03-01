Спикера Краснокамской думы вызвали в местную прокуратуру для дачи пояснений

Спикер Краснокамской думы Дмитрий Чеплыгин 1 марта вызван в городскую прокуратуру для дачи пояснений по поводу обращения в прокуратуру Пермского края. Об этом говорится в извещении, полученном господином Чеплыгиным (документ имеется в распоряжении редакции “Ъ-Прикамье”).

Дмитрий Чеплыгин



Ранее господин Чеплыгин отправил обращение в краевую прокуратуру, где жаловался на действия краснокамского прокурора Михаила Третьякова. Депутат считает, что городская прокуратура вмешивается в деятельность органов местного самоуправления, а предложения надзорного органа о корректировке муниципальных расходов приводят «к дисбалансу планирования бюджета округа».

Как следует из извещения, полученного господином Чеплыгиным, его обращение было перенаправлено для рассмотрения в краснокамскую прокуратуру.