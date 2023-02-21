Мэрия прокурорского воздействия

В Краснокамске возник конфликт между частью депутатов думы и местным прокурором Михаилом Третьяковым. Спикер Дмитрий Чеплыгин направил в краевую прокуратуру обращение, в котором пожаловался на вмешательство местного прокурора в работу муниципалитета. По словам господина Чеплыгина, администрация Краснокамска не может исполнить судебные решения, принятые по многочисленным искам надзорного органа, и учесть предложения прокурора по корректировке бюджета из-за недостатка средств. По подсчетам спикера, чтобы выполнить все требования прокуратуры, потребуется несколько годовых бюджетов муниципалитета. Эксперты отмечают, что дума не должна была вмешиваться в конфликт мэрии и надзорного органа.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как стало известно «Ъ-Прикамье», председатель думы Краснокамского городского округа Дмитрий Чеплыгин на прошлой неделе отправил обращение к прокурору Пермского края Павлу Бухтоярову. В письме, оформленном на бланке думы городского округа (копия документа имеется в распоряжении редакции), спикер выражает недовольство действиями прокуратуры Краснокамска. По словам господина Чеплыгина, местная прокуратура вмешивается в деятельность органов местного самоуправления, а предложения надзорного органа о корректировке муниципальных расходов приводят «к дисбалансу планирования бюджета округа».

Депутат поясняет, что прокуратура добивается исполнения ряда судебных решений об устранении нарушений, допущенных администрацией Краснокамска. Однако сроки исполнения требований по искам неимущественного характера «недостаточны для реализации полномочий с учетом необходимости проведения всех административных процедур, не зависящих от воли администрации».

Дмитрий Чеплыгин



Среди факторов, замедляющих исполнение судебных решений, Дмитрий Чеплыгин упоминает проведение аукционных процедур и сезонный характер выполнения работ. По его мнению, «длительное исполнение судебных актов не сопряжено с нарушением прав неопределенного круга граждан».

В письме указано, что отдел судебных приставов по Краснокамску возбудил в отношении администрации муниципалитета 30 административных производств из-за неисполненных в срок судебных решений. Общая сумма штрафов, назначенных местной администрации, составила 1,1 млн руб., что «негативно отразилось на расходной части бюджета Краснокамского городского округа».

«Требования прокуратуры Краснокамска и предложения по финансированию их исполнения не имеют системного подхода для развития территории. В дальнейшем, с целью исполнения решений судов, органы местного самоуправления вынуждены будут отказываться от реализации проектов, которые обеспечиваются софинансированием из краевого бюджета и выделять ассигнования для исполнения полномочий, которые можно исполнить в плановом порядке»,— пояснил суть своих претензий спикер Краснокамской думы.

Михаил Третьяков

Фото: youtube.com

Дмитрий Чеплыгин подтвердил «Ъ-Прикамье», что отправил обращение в четверг, 16 февраля. «Прокурор активно и бессистемно вмешивается в бюджетный процесс. Судебных решений и требований со стороны городской прокуратуры накопилось на пять годовых бюджетов округа. Таких денег у нас нет и быть не может. Тем более что все крупные муниципальные проекты в округе реализуются с софинансированием из краевого бюджета»,— объяснил свое решение депутат.

«Мы не можем сделать все, и ранжируем обращения жителей. Например, суд по требованию прокуратуры обязал организовать проезд по дороге Часовня—Трубино. Но в деревне Трубино проживает два-три человека, а мы уже потратили на исполнение этого решения около 8 млн руб. Кому от этого стало лучше? Или прокурор требует от городских властей провести ремонт дома по ул. Карла Маркса, 56. Но этот дом не признан аварийным, а лица, виновные в некачественном строительстве, не установлены. В таком случае, почему расходы на ремонт должна нести городская администрация?»— добавил господин Чеплыгин.

Источник, близкий к краевой прокуратуре, считает, что спикер может жаловаться на действия или бездействия прокурора. «Но, как правило, в таких обращениях жалуются либо на незаконность проводимой проверки, либо на неправильные выводы по ее итогам. Здесь, как я понимаю, об этом речи не идет, если результаты надзорных мероприятий проверены судом и действительно признаны законными»,— полагает собеседник. При этом он отметил, что не знаком с обращением председателя думы Краснокамска.

Собеседник, близкий к Краснокамской думе, отмечает, что не все депутаты поддерживают обращение спикера в краевую прокуратуру. «В основном, здесь замешаны интересы администрации. Прокуратура Краснокамска действует в интересах граждан, так как люди не всегда могут найти поддержку в органах власти. Мэрия, в основном, занимается флагманскими проектами и упускает многие моменты. В сложившейся ситуации прокуратура вынуждена выходить в суд, чтобы отстаивать интересы жителей»,— полагает источник.

Глава Краснокамского городского округа Игорь Быкариз рассказал корреспонденту «Ъ-Прикамье», что он не полностью разделяет позицию автора обращения в краевую прокуратуру. «Депутаты обсуждали ситуацию на заседании думы и сочли, что произошла подмена полномочий. Решение вопросов местного самоуправления, формирование муниципального бюджета и определение приоритетов бюджетной политики относится к полномочиям думы, представляющей интересы избирателей. Однако местная прокуратура, обращаясь в суд, пытается вмешиваться в этот процесс и таким образом самостоятельно определять приоритеты в использовании бюджетных средств: куда дороги строить, какие объекты ремонтировать. С точки зрения депутатов, это перебор»,— утверждает господин Быкариз.

«История сложная. Приоритеты надзорного органа не всегда понятны. Но с другой стороны, прокурор действует в рамках действующего законодательства и своих полномочий»,— добавляет глава муниципалитета.

Прокуратурой Краснокамского округа с 2015 года руководит Михаил Третьяков. Он начал службу в органах прокуратуры в 2000 году в должности помощника прокурора Карагайского района. В разное время работал следователем прокуратуры, заместителем прокурора Карагайского района, прокурором Частинского и Верещагинского районов.

Экс-глава Краснокамского муниципального района, политтехнолог Виктор Соколов отмечает, что проблемы с исполнением решений судов и требований надзорных органов «есть в любом муниципалитете». «Краснокамск — не исключение. Естественно, денег на все не хватает. Но не стоит забывать, что это бюджетные средства, налоги жителей города. И жители имеют право их контролировать, в том числе через обращение в прокуратуру»,— считает господин Соколов. «Думаю, жалоба свидетельствует о нежелании и неумении муниципальной власти договариваться с прокуратурой. Это признак слабости»,— добавляет политтехнолог.

Политический консультант Людмила Ознобишина обращает внимание, что «противостоянию местной прокуратуры и администрации уже не один год». «Все это выплескивается в публичную плоскость не только в виде пикировки в СМИ, подконтрольных разным краснокамским кланам, но и в выступлениях на заседаниях думы. Как и в любом политическом конфликте, здесь, вероятно, виноваты две стороны: и чрезмерно активная прокуратура, и провоцирующая ее администрация. Конечно, беспрестанные протесты и исковые заявления краснокамского прокурора могут достать кого угодно. Но это, скорее, говорит об активности прокурора и его неравнодушии к проблемам жителей. В иных муниципалитетах прокуратура относится к своим обязанностям формально, и на сторону граждан просто некому встать»,— рассуждает политконсультант. По ее словам, думе муниципального округа, возможно, и не стоило вмешиваться в конфликт: «Представительному органу, как бы сложно ни было, политически важно сохранять нейтралитет и попытаться исполнять роль арбитра и переговорщика, не занимая ничью сторону».

Константин Кадочников