Казахстанский Bereke bank перестанет выдавать наличные с карт «Мир» некоторых банков

Bereke bank из Казахстана, которые раньше принадлежал «Сбербанку», перестанет выдавать наличные с карт «Мир» российский банков, попавших под санкции США. Об этом vc.ru рассказали в пресс-службе банка.

Ограничения касаются банков под блокирующими санкциями США. Также могут возникнуть проблемы со снятием наличных с карты банков, попавших под санкции Евросоюза и Великобритании, добавили в поддержке банка. Банкоматы Bereke bank принимали «Мир» и выдавали тенге при снятии с рублевых счетов.

Кроме того, с 6 марта банк перестанет принимать платежи и переводы в любой валюте из «Сбербанка» или на счета «Сбербанка», а также его «дочек» и филиалов. С 6 марта будут недоступны переводы в Россию по номеру телефона: их можно будет делать только по реквизитам счета.

24 февраля США ввели санкции против нескольких российских банков: МКБ, банка «Урасиб», МТС-банка, банка «Санкт-Петербург», «Зенит», Ланта-банка, Металлинвестбанка, банка «Приморье», СДМ-банка, Уральского банка реконструкции и развития, банка «Левобережный».

Анастасия Ларина