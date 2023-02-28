Прокуратура организовала проверку после пожара в ресторане в Краснодаре

Прокуратура Западного административного округа Краснодара организовала проверку по факту возгорания ресторана Pro Vino на улице Кубанской Набережной. На место выехал прокурор ведомства Виталий Ольховик, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

В настоящее время открытое горение ликвидировано. Предварительно погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

Возгорание кровли здания на площади 200 кв. м произошло в 20:25. К тушению пожара привлекли 100 человек и 32 единицы техники. Из здания рядом с горящим рестораном спасатели эвакуировали 11 человек. В направлении улицы Кубанонабережная полиция ограничила движение автомобилей.

Татьяна Ручкина

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