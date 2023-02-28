Полиция ограничила проезд автомобилей у загоревшегося ресторана в центре Краснодара

В Краснодаре в направлении улицы Кубанонабережная, где загорелась кровля ресторана, ограничили движение автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Сообщается, что перекрыты ближайшие кварталы в районе набережной. Проезд закрыт на улицах Октябрьская, Ленина, Кубанская набережная и Орджоникидзе.

«Инспекторы ДПС организуют для участников дорожного движения безопасный объезд места происшествия», - отметили в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В 20:25 в ресторане Pro Vino, расположенного на улице Кубанская набережная 37/3, загорелась кровля ресторана на площади 200 кв. м. К его тушению привлекли 100 человек и 32 единицы техники. Из здания рядом с горящим рестораном эвакуировали 11 человек.

Татьяна Ручкина

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