Приговор вынесли из-под огня

В Волгограде районный суд приговорил к четырем годам общего режима жителя города Дениса Сердюка, обвиняемого в поджоге военкомата в мае прошлого года. Суд признал, что он забросал здание комиссариата бутылками с коктейлями Молотова. Обвинение было предъявлено по статьям «хулиганство» и «уничтожение чужого имущества». Денис Сердюк полностью признал вину. Еще несколько дел о поджогах военкоматов в Волгоградской области остаются на стадии расследования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Советский районный суд Волгограда вынес решение по уголовному делу в отношении Дениса Сердюка, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 167 (умышленное уничтожение чужого имущества) и ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Постановлением судьи Натальи Саранчи установлено, что в ночь с 14 на 15 мая прошлого года господин Сердюк изготовил несколько коктейлей Молотова и бросил их через оконный проем в подсобное помещение военного комиссариата по Советскому, Ворошиловскому и Кировскому районам на улице Криворожской. Произошел пожар, площадь возгорания, по данным ГУ МЧС по Волгоградской области, составила 16 кв. м, об утрате каких-либо значимых документов правоохранительные органы не сообщали. На месте происшествия полицейские обнаружили стеклянную бутылку из-под зажигательной смеси и пустую пластиковую бутылку, в которой, предположительно, было некое горючее ­вещество.

Денис Сердюк сразу после поджога скрылся с места происшествия, но вскоре был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось УФСБ России по Волгоградской области и ГУ МВД России по региону.

Решение о заключении господина Сердюка под стражу Центральный районный суд Волгограда принял 26 мая этого года, позже мера пресечения продлевалась.

Из социальных сетей известно, что Денис Сердюк с 2011 по 2012 год служил в Воздушно-десантных вой­сках в Новороссийске, некоторое время занимался рекламной деятельностью, воспитывает несовершеннолетнего сына.

Уголовное дело поступило в районный суд 11 ноября прошлого года. В суде сообщили, что в ходе разбирательств подсудимый признал в полном объеме вину в инкриминируемых ему преступлениях и раскаялся в содеянном.

В итоге суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Это первое уголовное дело о поджогах военкоматов в Волгоградской области, дошедшее до приговора. После объявления частичной мобилизации для участия в специальной военной операции на территории Украины в ночь на 26 сентября 35летний блогер из Урюпинска Михаил Филатов подъехал на автомобиле к зданию военного комиссариата Урюпинского и Новониколаевского районов, припарковал машину вплотную к дверям комиссариата и поджег ее. Затем он закидал здание заранее заготовленными бутылками с зажигательной смесью.

Следующим утром на своей странице в соцсети «ВКонтакте» Михаил Филатов опубликовал пост: «Каждый протестует так, как считает правильным. Кто-то протестует дома на кухне, кто-то пьяный во дворе с друзьями, кто-то в комментариях, кто-то либерально, с цветочками. Я свой протест против мобилизации и войны выражаю так…» К тексту он прикрепил фото с изображением коктейля Молотова.

Михаил Филатов известен в Урюпинске как блогер ультраправых взглядов, он модерировал интернет-сообщество «Трезвый Урюпинск», выступал против визита в Урюпинск блогера Анастасии Ивлеевой. После публикации поста он был взят под стражу.

Тремя днями ранее, 23 сентября, власти Камышина сообщили, что рано утром неизвестные бросили в здание городской администрации бутылку с зажигательной смесью, «в результате зданию причинен незначительный ущерб». По подозрению в поджоге задержан, а потом арестован Центральным районным судом Волгограда 37летний Павел Магаляс.

В обоих случаях были возбуждены уголовные дела об умышленном уничтожении или повреждении имущества, совершенном путем поджога. Информации об их движении в картотеках районных судов пока нет, правоохранительные органы о завершении расследований не сообщали.

Сергей Петунин