Отток кадров остановят деньгами

Саратовских молодых специалистов, получивших техническую специальность и оставшихся работать в промышленной сфере региона, предлагают поощрять единовременными выплатами. Для выпускников среднеспециальных учебных заведений она составит 150 тыс. руб., для выпускников вузов — 300 тыс. руб. С такой инициативой выступил депутат облдумы от ЛДПР Станислав Денисенко. Он считает, что эта мера поможет задержать отток молодых специалистов из региона. Его коллеги поддерживают инициативу, но считают, что мера узко направлена. Компартия готовит аналогичный законопроект по поддержке IT-специалистов и надеется на поддержку облправительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Станислав Денисенко хочет, чтобы специалисты не уезжали работать в другие регионы

Фото: Владимир Барсуков Станислав Денисенко хочет, чтобы специалисты не уезжали работать в другие регионы

Фото: Владимир Барсуков

В Саратовской области молодых специалистов в сфере промышленности предлагается поощрять денежными выплатами. С такой инициативой выступил депутат Саратовской областной думы от ЛДПР Станислав Денисенко.

Проект закона «О государственной поддержке кадрового потенциала в сфере промышленности Саратовской области» прописывает цели такой поддержки, ее виды, финансовое обеспечение и другие понятия.

По замыслу автора, в случае принятия закон будет способствовать привлекательности промышленной сферы области для выпускников профессиональных образовательных организаций и вузов, поможет закрепить на предприятиях региона молодых специалистов, стимулирует производителей на вовлечение в производственный процесс выпускников вузов и ссузов. В документе четко прописан только один вид господдержки молодых специалистов — единовременная денежная выплата, остальные указаны как «иные виды поддержки, предусмотренные федеральным законодательством и законодательством области, кроме указанных в части 1 настоящей статьи».

Предполагается, что финансироваться господдержка будет из областного ­бюджета.

Молодым специалистам, окончившим профессиональные образовательные организации, по законопроекту полагается единовременная выплата в размере 150 тыс. руб., окончившим вузы — 300 тыс. руб. На нее будут иметь право и те, кто получил 150 тыс. руб. после окончания среднего специального учреждения, говорится в документе. В случае принятия законопроекта молодые специалисты будут иметь право на выплату в течение года с момента получения диплома. Документ предусматривает ряд случаев, когда сумма должна быть возвращена в бюджет: увольнение с предприятия до истечения трех лет с момента заключения договора на ее получение и невыполнения условия, что при осуществлении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя доход от производства, переработки и реализации промышленной продукции будет составлять не менее 70% от общей суммы его доходов от реализации всех товаров, работ, услуг. Выплату не придется возвращать, если предприятие было ликвидировано или у него поменялся собственник, а также если трудовой договор был прекращен по не зависящим от сторон причинам; если молодой специалист уволился, но нашел работу на другом промышленном предприятии региона в течение трех месяцев.

В случае принятия законопроект вступит в силу 1 июня.

Станислав Денисенко считает, что законопроект повысит привлекательность промышленного комплекса области для выпускников, стимулирует их материально. «Принятие данного закона позволит сократить отток молодых специалистов из области»,— уверен ­парламентарий.

В финансовоэкономическом обеспечении законопроекта указано, что он потребует дополнительного финансирования из бюджета области на этот год в размере 15 млн руб. Их этих средств выплаты могут получить 35 выпускников вузов, имеющих специальности инженер-конструктор, инженер-технолог, инженер-программист, и 30 выпускников ссузов — токари и фрезеровщики. Расчеты производились, исхода из данных, предоставленных основными предприятиями региона (какими именно, не ­уточняется).

Законопроект поступил на рассмотрение в ответственный комитет по промышленности и инвестиционной политике.

Глава профильного комитета Александр Анидалов (КПРФ) сообщил «Ъ», что компартия в заксобрании готовит аналогичный проект, но который будет касаться IT-специалистов. Инициативу коллеги по думе он назвал хоть и «крайне ограниченной», но в целом ­поддержал.

«У этого законопроекта две стороны. С одной, он крайне ограничен — в нем прописаны только те специальности, в которых есть потребность, условно говоря, на бирже труда. Но мы понимаем, что далеко не все предприятия подают на биржу труда заявку. Поэтому он кардинально изменить ситуацию не сможет. Но учитывая, что до этого вообще никакого закона по мерам поддержки этой категории не было и что „Единая Россия“ вообще не пропускает законопроекты оппозиции, хорошо бы начать хотя бы с этого»,— отметил Александр Анидалов.

Он добавил, что велика вероятность, что облправительство его поддержит. «Мы подготовили силами комитета и фракции законопроект о поддержке IT-специалистов. Будем выходить буквально по кодам дипломов, чтобы поддержать тех, кто работает по специальности, чтобы дать им такую же помощь, как учителям и медикам. Меня обрадовало, что губернатор с пониманием отнесся к тому, что это надо делать. И мне все равно, от какой фракции будет этот законопроект. Главное, чтобы проблема была решена, потому что с кадрами ситуация катастрофическая. В область готовы прийти инвесторы, готовы вложить большие деньги, но некому работать»,— отметил председатель комитета.

Марина Ковалева