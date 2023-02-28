Несовершеннолетнего участника драки подростков в петербургской «Галерее» отправили в СИЗО

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал до 25 апреля 17-летнего учащегося колледжа Ислама Абдулаева, обвиняемого в хулиганстве, совершенном группой лиц (ч.2 ст.213 УК РФ). Он, как считает следствие, был одним из зачинщиков драки в ТРЦ «Галерея», произошедшей 26 февраля и закончившейся задержанием почти 200 человек.

«26.02.2023 не позднее 14 часов 40 минут неустановленная группа лиц, в том числе Абдулаев, находясь в ТРЦ "Галерея", публично нарушая общественные нормы и правила поведения, нанесла многочисленные удары Ш., чем грубо нарушила общественный порядок. 27.02.2023 Абдулаев был задержан в порядке ст.91 УПК РФ и в этот же день ему было предъявлено обвинение»,— говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Петербурга.

Ранее Смольнинский районный суд привлек к административной ответственности других участников драки. Четверо получили административный арест на 5 суток, одного суд оштрафовал на 500 рублей.

Напомним, днем 26 февраля группа подростков напала на сверстника в торговом центре на Лиговском проспекте. Причиной конфликта, по данным силовиков, стала субкультурная вражда. Пострадавший юноша, по некоторым данным, относился к субкультуре «ЧВК Рёдан». Сам он после оказания медпомощи в стационаре отправлен домой.

«ЧВК Рёдан» — течение анимешной субкультуры dead inside («мертв внутри»). «Рёдан» — отсылка к японским комиксам Hunter x Hunter, где упоминается преступная организация «Геней Рёдан», известная как «Призрачная труппа» или «Паук». Аббревиатура ЧВК (частная военная компания), как рассказал изданию «Мел» один из представителей течения, добавлена к названию «ради шутки».

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