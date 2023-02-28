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Коммерсантъ FM
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Сергей Лавров прибыл в Нью-Дели

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с трехдневным рабочим визитом в Нью-Дели. Видео его прибытия опубликовала в Telegram официальный представитель МИДа Мария Захарова. Господин Лавров, в частности, примет участие в совещании глав дипломатических ведомств стран G20.

Как ранее анонсировали в российском МИДе, Сергей Лавров планирует встретиться с индийским коллегой Субраманиямом Джайшанкаром. Также он проведет двусторонние переговоры с партнерами из других стран, в частности из Китая и Бразилии. Кроме того, запланировано выступление господина Лаврова на международной конференции Raisina Dialogue.

Об ожиданиях от визита главы МИД РФ в Индию — в материале «Ъ» «Сергей Лавров пересчитает союзников».

Лусине Баласян

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