Судо-обогатительный комбинат

В судебных спорах между АО «Дехканабадский калийный завод» (ДКЗ) и пермским «ЗУМК-Инжиниринг» вокруг строительства калийного комбината в Узбекистане наметился новый поворот. Завод обратился в суд о взыскании с пермской компании более 10 млрд руб. Заявитель полагает, что действия «ЗУМК-Инжиниринг», которое строило объект, привели к тому, что комбинат не вышел на проектную мощность, в результате ДКЗ не смог получить планируемую прибыль. Пермская компания сейчас находится в процедуре конкурсного производства, ее представители требований не признают. При этом калийный завод может претендовать на удовлетворение требований только после окончания расчета должника с кредиторами. Эксперты полагают, что ДКЗ вообще мог пропустить срок исковой давности.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

23 марта Арбитражный суд Пермского края начнет рассмотрение заявления узбекского АО «Дехканабадский калийный завод», в рамках которого заявитель требует взыскать с обанкротившегося ООО «ЗУМК-Инжиниринг» 10,814 млрд руб. ДКЗ просит признать заявление обоснованным и подлежащим удовлетворению за счет имущества должника после погашения задолженности перед реестровыми кредиторами.

Как считает ДКЗ, эту сумму «ЗУМК-Инжиниринг» задолжал при строительстве второй очереди калийного комбината в Дехканабаде. Контракт на эти работы, стоимость которых оценивалась в $122 млн, был заключен в 2011 году, а в следующем году на предприятии произошла авария. В ее ликвидации участвовали специалисты ЗУМК, но в итоге российский подрядчик приостановил опытно-промышленные работы, мотивировав это задолженностью со стороны ДКЗ. Сейчас в АО «Дехканабадский калийный завод» считают, что из-за невыхода комбината на проектную мощность предприятию был нанесен ущерб на $6,604 млн. Также оно упустило выгоду в размере $144,586 млн. Калийный завод также требует возместить затраты на материалы на $9,67 млн, компенсировать ущерб от непоставки оборудования ($7,258) и сумму неосновательного обогащения ($13,617 млн).

В 2016 году в отношении ООО «ЗУМК-Инжиниринг» была введена процедура банкротства, а спустя два года компания вошла в конкурсное производство. На тот момент задолженность ООО составляла около 1 млрд руб. ДКЗ и прикамская компания урегулировали взаимные требования на сумму более 375 млн руб. В итоге эта сделка была признана судом недействительной, поскольку требования калийного завода были удовлетворены предпочтительно по отношению к другим кредиторам.

В итоге стороны продолжили выяснять отношения в судах. В 2020 году «ЗУМК-Инжиниринг» обратился в Международный коммерческий арбитраж (МКАС) при ТПП РФ с иском о взыскании с ДКЗ $33,4 млн. В свою очередь узбекский калийный завод направил встречные требования на сумму $200 млн. По мнению узбекской стороны, ЗУМК допустил ошибки при проектировании, завысил цены на работы, в результате чего комбинат не вышел на проектную мощность. Пермское предприятие, в свою очередь, взыскивало задолженность за выполненные работы и ликвидацию аварии, а также неустойку за срыв срока оплаты. В итоге исковые требования обеих сторон были удовлетворены час­тично. Суд взыскал с ДКЗ более $18 млн, а также признал, что узбекское предприятие надлежащим образом расторгло контракт с «ЗУМК-Инжиниринг».

Сейчас Дехканабадский калийный завод в Арбитражном суде Москвы пытается добиться отмены решения МКАС. В свою очередь «ЗУМК-Инжиниринг» просит этот же суд выдать лист для принудительного исполнения решения международного коммерческого арбитража. Суд объединил оба спора в одно производство, назначив рассмотрение на 10 марта. Также из документов Арбитражного суда Пермского края следует, что стороны спорят и в Кашкадарьинском областном суде Узбекистана.

Источник, знакомый с позицией ЗУМК, говорит, что компания с требованиями ДКЗ не согласна. Также он отмечает, что даже если требования калийного завода будут удовлетворены, то заявитель ничего получить не сможет, поскольку сначала должник обязан рассчитаться с реестровыми кредиторами. «Обратиться с заявлением о включении требований в реестр они могли в течение двух месяцев после вхождения должника в конкурсное производство, — говорит он, — зачем ДКЗ заявляет их сейчас — непонятно».

Руководитель офиса юрфирмы Арбитраж.ру Артем Комсюков не исключает, что требования АО «Дехканабадский калийный завод» могут быть не удовлетворены из-за срока исковой давности. «Если нет оснований для его прерывания или приостановления, то срок исковой давности в данном случае пропущен», — отмечает он. Также эксперт говорит, что часть требований суд может признать текущими обязательствами должника, что также исключает их включение в реестр, но в этом случае ДКЗ может требовать их взыскания в общеисковом разбирательстве. «В такой ситуации кредитор может преследовать несколько целей, — говорит господин Комсюков, — восстановить срок исковой давности и получить надежду взыскать хоть что-то, либо установить ее пропуск и списать задолженность».

Дмитрий Астахов