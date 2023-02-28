Зоопарку подбирают новое лицо

Как выяснил «Ъ-Прикамье», после сдачи первой очереди нового зоопарка Перми начались приготовления к переезду части действующего зверинца. Городские власти просят отдать Перми в безвозмездное пользование введенные объекты. Параллельно решается вопрос о передаче имущества муниципального зоопарка в краевую собственность. Для этого краевые власти хотят создать новое юридическое лицо, а мэрия предлагает передать краю действующее муниципальное учреждение. За второй вариант говорит то, что у МАУК есть необходимая лицензия.



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МАУК «Пермский зоопарк» обратилось в краевое правительство с предложением передать учреждению в безвозмездное пользование здание контактного зоопарка на Нагорном, которое недавно сдали в эксплуатацию. По данным «Ъ-Прикамье», это позволит зоосаду начать перевозку на новое место часть коллекции. Речь идет пока только о парнокопытных. Построенные объекты сейчас находятся на балансе краевого управления капстроительства. В мэрии и краевом минстрое наличие данного письма «Ъ-Прикамье» не прокомментировали.

Как выяснил «Ъ-Прикамье», на недавнем совещании в краевом правительстве, посвященном новому зоопарку, обсуждалась, в том числе, передача действующего зоопарка Перми из муниципальной в региональную собственность. Для управления зоопарком планируется создать новое юридическое лицо — государственное учреждение, и передать ему коллекцию животных. По сведениям информированного источника, администрация Перми предлагает свой вариант — реорганизовать МАУК «Пермский зоопарк» в краевое учреждение. В пользу этого варианта говорит наличие у МАУК действующей лицензии на деятельность зоопарков.

В краевом минстрое сообщили «Ъ-Прикамье», что совещания по возведению зоопарка проводятся регулярно. Сейчас первоочередная задача — завершить строительство зоосада и перевести животных на новую площадку. «Что касается правовых процедур и форм собственности, то здесь существуют разные варианты, все они сейчас прорабатываются. Итоговое решение по способу и условиям передачи МАУК „Пермский зоопарк“ объектов, которые уже введены в эксплуатацию в первом пусковом комплексе, будет принято в ближайшее время»,— подчеркнули в минстрое.

Строительство нового зоопарка в м/р Нагорном (ул. Свиязева, 17в) началось в 2017 году. При этом действующий зоопарк будет перенесен на новую площадку, а на его месте, в центре Перми, будет устроен мемориальный комплекс. Генподрядчиком объекта является «РЖДстрой». Сдача первой очереди зоопарка намечалась в 2018 году. Общая стоимость работ оценивалась в 1,8 млрд руб. После того как работы не выполнили в срок, краевое управление капстроительства обратилось в суд с требованием взыскать с подрядчика 1,6 млрд руб. В 2021 году Арбитражный суд Пермского края утвердил мировое соглашение между управлением капстроительства региона и АО «РЖДстрой», касающееся достройки зоопарка. Его условия предполагают сдачу объекта весной 2023 года. Новый зоопарк будет находиться в собственности Пермского края.

По информации министерства строительства Прикамья, на площадке нового зоосада в эксплуатацию ввели здания дезбарьера, пункт охраны, пункт проката, центральный тепловой пункт, контактный зоопарк. Следующим этапом станет введение в эксплуатацию остальных объектов I очереди. В высокой степени готовности находятся вольеры и павильоны «Лесной мозаики», где будут жить олени, лоси, рыси, амурские тигры, медведи, а также сипуха и другие лесные птицы. «Всего работы на разных стадиях ведутся на порядка 50 объектах будущего зоопарка. Кроме этого, выполняется художественное оформление зданий и вольеров. Как только позволят погодные условия, начнется благоустройство территории»,— рассказали в минстрое.

В Пермском зоопарке пояснили, что транспортировка животных начнется поэтапно, когда это станет возможным. Для переезда необходимо решить организационные вопросы, в частности, оформить все документы.

По мнению председателя комитета заксобрания Пермского края по бюджету Елены Зыряновой, выбор правового статуса, учредителя и формы реорганизации МАУК «Пермский зоопарк» определяется эффективностью и целесообразностью. «На период строительства зоопарка его учредителем может быть минстрой, и это оправданно. Но потом учредительские полномочия должны быть переданы тому ведомству, в чьей области лежат цели работы зоопарка, — это может быть министерство культуры, образования или минприроды», — рассуждает депутат.

Член комитета заксобрания Пермского края по развитию инфраструктуры Сергей Богуславский считает, что передача зоопарка в краевую собственность является вопросом финансирования объекта. «Вопрос в том, какое ведомство возьмет на себя содержание зоопарка. Скорее всего, его полной окупаемости достигнуть вряд ли удастся, и учреждению понадобится субсидия. Организация, управляющая зоопарком, может существовать в разных организационно-правовых формах, главное — обеспечить максимально возможную безубыточность предприятия»,— отметил господин Богуславский.

Евгения Ахмедова