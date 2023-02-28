Малоэтажный ЖК подняли повыше

Как стало известно «Ъ-Юг», Верховный суд признал обоснованной жалобу администрации Ростова, которая не согласна с отменой разрешения на застройку территории бывшего стекольного завода на ул. 9-я Линия, 87. Разрешение на возведение малоэтажного жилого комплекса было выдано администрацией по просьбе владельца земли Арташеса Арутюнянца. Однако против реализации проекта выступили расположенные по соседству Ростовский порт и завод «Риф». Ранее суды различных инстанций выносили противоречивые решения по этому делу. Точку в нем может поставить Судебная коллегия по экономическим спорам. Юристы полагают, что, скорее всего, ее решение будет в пользу администрации.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Арташес Арутюнянц еще может выйти к Дону

Фото: Михаил Бордюговский Арташес Арутюнянц еще может выйти к Дону

Фото: Михаил Бордюговский

Верховный суд (ВС) РФ передал жалобу администрации Ростова в споре о законности застройки участка земли на набережной Дона на рассмотрение в Судебную коллегию по экономическим спорам. Речь идет об участке площадью 2,6 га на ул. 9-я Линия, 87. Власти города жаловались на решение Арбитражного суда Северо-Кавказского округа, который отменил выданное администрацией разрешение на застройку этой земли, признав его незаконным.

Спорное разрешение было выдано властями Ростова в сентябре 2021 года по ходатайству владельца участка известного предпринимателя Арташеса Арутюнянца. Ранее на этой земле работал Ростовский стекольный завод. Предприниматель заявил о намерении снести заводские строения и на их месте построить комплекс малоэтажной жилой застройки. Спустя некоторое время Арташес Арутюнянц переоформил участок на нескольких физлиц, в числе которых значится Владимир Арутюнянц.

Однако проект вызвал протест со стороны АО «Ростовский порт» и АО «Риф» (судоремонтный завод), территории которых примыкают к этому участку. Оба АО (они связаны через владельцев) потребовали отменить разрешение на стройку, поскольку она, по их мнению, попадает в окружающую предприятия санитарно-защитную зону.

Предприятия указали, что по своему воздействию на окружающую среду они являются объектами 2-го и 3-го классов опасности. Согласно СанПиН, вокруг них предусмотрены санитарно-защитные зоны (500 м для порта и 300 м для «Рифа»), в которых жилая застройка запрещена. Земельный участок Арташеса Арутюнянца находится в этих пределах.

В свою очередь, администрация Ростова не согласилась с доводами порта и судоремонтного завода, заявив, что факт наличия санитарно-защитной зоны вокруг предприятий не отражен в ЕГРН.

Арбитражный суд Ростовской области, а затем и апелляционный суд признали правоту городских властей и отказались отменить разрешение на застройку. Но Северо-Кавказский окружной арбитражный суд (кассационный) принял решение в пользу порта и «Рифа». Отсутствие записи о санитарно-защитной зоне в ЕГРН не отменяет факта деятельности предприятий 2-го и 3-го классов опасности и их негативного воздействия на окружающую среду, решил окружной суд.

После этого администрация Ростова подала жалобу на это решение в ВС РФ, который на прошлой неделе признал его несоответствующим закону.

В частности, ВС указал, что санитарно-защитные зоны предприятий не устанавливаются автоматически, просто по факту наличия производства, влияющего на окружающую среду.

Владельцы промышленных объектов обязаны сами определять границы зон и регистрировать их в ЕГРН. АО «Ростовский порт» и АО «РИФ» этого не сделали, соответственно, у городских властей не было основания для отказа Арташесу Арутюнянцу в выдаче разрешения на стройку. В связи с этим ВС счел необходимым передать жалобу администрации Ростова на рассмотрение в Судебную коллегию по экономическим спорам. Дата рассмотрения пока не назначена.

Управляющий партнер АО «Центр по работе с проблемными активами» Зоя Галеева полагает, что передача дела в Судебную коллегию не гарантирует положительного решения по жалобе администрации.

«В то же время судебная практика показывает, что Верховный суд, передавая жалобу для рассмотрения, скорее всего, отменит спорный судебный акт», — отметила юрист.

Как ранее писал «Ъ-Юг», стоимость запланированного под застройку участка может составлять не менее 250 млн руб. По мнению экспертов, его использование под проект, не связанный с жилой или офисной застройкой, с точки зрения бизнеса нецелесообразен.

Вадим Водолазов