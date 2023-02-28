Жителей Дагомыса и окрестностей попросили сделать запасы воды на время ремонта водовода

Специалисты водоканала попросили жителей Дагомыса и его окрестностей сделать запасы воды на время ремонта водовода по улице Семашко. Отключить подачу ресурса планируют с 22 часов 28 февраля, сообщает ситуационный центр МУП Сочи «Водоканал».

В связи с этим будет организован подвоз воды жителям. 28 февраля с 22 до 00 часов будут курсировать две машины - по ул. Гайдара д. 20 и ул. Российская, 5-9.

Завершить работы планируется к утру 1 марта, после приступят к наполнению системы. Если процесс затянется, то подвоз воды организуют две дополнительные автоцистерны: по ул. Гайдара, 20 (с 7 до 8 часов) и по ул. Армавирская, 100 (с 6 до 9 часов).

Татьяна Ручкина

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