Прогрессивная офтальмология и возможности лазерной коррекции зрения сегодня

В мире более 2,2 миллиарда человек страдают нарушением зрения. И их численность растет с каждым годом. Такая тенденция подтолкнула лазерную коррекцию к стремительному развитию. Последние десятилетия в офтальмологии появляются новые программы диагностики заболеваний глаз и их лечения с использованием современного лазерного оборудования.



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Современная офтальмология позволяет забыть о близорукости, дальнозоркости и астигматизме всего за несколько минут. Дело в том, что при этих заболеваниях глаз имеет неправильный размер или роговица — неправильную форму, из-за чего световые лучи не фокусируются на сетчатке, и изображение теряет четкость. Лазерная коррекция зрения меняет профиль роговицы таким образом, что картинка начинает отображаться строго на сетчатке, и человек может видеть на 100% без вспомогательных средств в виде очков и контактных линз.

Прогресс в офтальмологии

В офтальмологической клинике 3Z широко применяются самые популярные виды коррекции зрения. Одна из наиболее современных – ReLEx SMILE (Релекс Смайл). Это микроинвазивная фемтосекундная процедура, выполняющаяся для коррекции близорукости и астигматизма с минимальным периодом реабилитации. Эффект от процедуры может быть заметен буквально с первых минут после процедуры, а дискомфортные ощущения в глазу в послеоперационный период практически отсутствуют. Воздействие лазера на роговицу одного глаза составляет всего 24 секунды. За это время в средних слоях роговицы формируется своеобразный тонкий диск (лентикула), которая затем удаляется через микроразрез в 2-4 мм. Весь процесс максимально автоматизирован. Офтальмохирург задает лазеру сверхточные параметры, от этого зависит успех операции. Вот почему важно провести полную качественную диагностику зрения перед процедурой на специальном оборудовании.

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Качественная диагностика — залог успешной коррекции зрения

Пациентам клиники 3Z доступна комплексная диагностика, которая включает в себя не только стандартный набор обязательных обследований. Она расширена дополнительными исследованиями и консультациями. Эта услуга называется «Единая диагностика» - то есть за фиксированную стоимость пациент получает полный спектр исследований и консультаций, необходимый для конкретного случая, без дополнительной оплаты. Это занимает 2-2,5 часа, за это время проверяются все отделы глаза, пациент проходит более 10 различных исследований. Диагностическое оборудование в 3Z постоянно обновляется и усовершенствуется.

По результатам диагностики врач-офтальмолог рекомендует определенный вид лазерной коррекции зрения. Это зависит от индивидуальных особенностей строения глаза, толщины роговицы и степени нарушения зрения.

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Процедуры лазерной коррекции зрения: от современных до проверенных временем

Femto Super LASIK (Фемто Супер Лэсик) позволяет корректировать как высокие, так и очень слабые степени близорукости, дальнозоркости и астигматизма. Хирург воздействует на глаз двумя типами лазера: один формирует флеп, своеобразную «крышечку» на роговице, второй – формирует новый профиль. В конце процедуры флеп возвращается на место. Реабилитационный период достаточно комфортный, полное восстановление наступает в течение месяца.

В среднем время, которое пациент проводит в операционной, составляет 15 минут. Затем он отдыхает в специальной комнате около 2 часов, и после осмотра офтальмохирургом отправляется домой. Рекомендуется не садиться за руль сразу после операции, поэтому лучше заранее продумать трансфер из клиники.

Все хирургические вмешательства производятся под действием анестезирующих капель, поэтому болевые ощущения отсутствуют. Возможен дискомфорт сразу после операции — слезотечение, ощущение инородного тела в глазах, светобоязнь. Его продолжительность и интенсивность зависит от индивидуальной чувствительности организма и технологии, по которой была произведена операция. В среднем неприятные ощущения могут сохраняться от нескольких часов до нескольких дней. Современная микрохирургия позволяет вернуться к привычному образу жизни — заниматься спортом, водить автомобиль и работать за компьютером — уже на следующий день после операции.

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В клинике 3Z применяется и вид лазерной коррекции зрения, которому уже около 40 лет. Это фоторефракционная кератэктомия (ФРК). С тех пор ее значительно усовершенствовали, и теперь она носит название Транс-ФРК. Несмотря на возраст, этот вид лазерной коррекции зрения сегодня не теряет своей актуальности для пациентов с тонкой роговицей или другими особенностями строения глаза. Во время процедуры происходит дозированное удаление эпителия роговицы и формирование ее нового профиля с помощью эксимерного лазера. Поскольку травматичность операции выше, чем у других лазерных манипуляций, в конце процедуры на глаз надевается контактная линза. Реабилитационный период длится чуть дольше, поэтому применяется Транс-ФРК только по показаниям.

От плохого зрения до 100% – один день

В 3Z действует хирургия одного дня. Сдать все необходимые анализы можно непосредственно в клинике перед операцией. Исключение составляет только флюорография - актуальные результаты обследования органов грудной клетки нужно иметь при себе.

После лазерной коррекции зрения измененная форма роговицы, а, следовательно, и результат от операции сохранится на всю жизнь. Однако с возрастом могут появиться другие проблемы, не связанные с коррекцией зрения. Поэтому заботиться о здоровье глаз нужно в любом возрасте независимо от остроты зрения, регулярно проходить профилактические осмотры у офтальмолога минимум один раз в год. А избавиться от необходимости использования очков и контактных линз в качестве средства коррекции зрения помогут в офтальмологической клинике 3Z. Современная микрохирургия может быстро и безболезненно решить проблему плохого зрения и превратить глаз в идеальную оптическую систему, чтобы видеть мир на 100%.

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