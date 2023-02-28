В мае на Кубани пройдет 66 избирательных кампаний

С 22 по 28 мая в Краснодарском крае в электронном формате планируют провести сразу 66 избирательных кампаний, по результатам которых будет замещено почти 200 мандатов. Предварительное голосование «Единой России» пройдет по первой и четвертой моделям, сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

«Решение о старте примут местные политические советы "Единой России" до 7 марта. После будут сформированы организационные комитеты по проведению предварительного голосования. И начнется прием документов на участие»,— отметили в региональном отделении «Единой России».

Плановые выборы пройдут в гордуму Геленджика, а также в муниципальные советы депутатов Белореченского, Кавказского, Тихорецкого и Туапсинского районов. Всего изберут 35 глав городских и сельских поселений. Кроме того, будут организованы дополнительные выборы в Краснодаре, Анапе, Армавире, Новороссийске, Сочи, Белоглинском, Брюховецком, Лабинском и Приморско-Ахтарском районах.

Первая модель предполагает голосование всех избирателей. По ней пройдут выборы в Анапе, Армавире, Краснодаре, Новороссийске, Сочи, Геленджике, Лабинском, Белореченском, Кавказском, Тихорецком и Туапсинском районах. Остальные кампании пройдут по четвертой модели, по которой голосуют зарегистрированные выборщики.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram