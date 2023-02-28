Лучшему студенческому отряду Дона передано переходящее знамя губернатора

Глава Ростовской области Василий Голубев вручил переходящее знамя губернатора студенческому строительному отряду «Атомира», победившему в конкурсе лучших студотрядов региона. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области. Также руководителей лучших отрядов отметили именными премиями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

«Студотрядовское движение будет развиваться и расширяться, оставляя после себя добрые дела. Главное – ставить высокие цели, трудиться с полной отдачей, ценить дружбу и верить в товарищей», — сказал Василий Голубев.

В этом году исполняется 60 лет движению студенческих отрядов. Как ранее писал «Ъ-Юг» в Ростовской области в отрядах состоят 3,5 тыс. девушек и юношей. Они участвуют в крупных стройках, сборе урожая, а также работают с детьми и нуждающимися.

Анастасия Назарова