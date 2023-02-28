СБУ сообщила об аресте активов владельца Московского опытного завода буровой техники на $1,5 млн

Суд на Украине по запросу Службы безопасности Украины (СБУ) арестовал активы российского бизнесмена Николая Сердюка на сумму 60 млн гривен ($1,5 млн по официальному курсу). Ему собираются предъявить обвинение о подозрении по ч. 2 ст. 110-2 УК Украины (финансирование действий, направленных на свержение конституционного строя или захвата власти). Об этом сообщила пресс-служба СБУ. В СБУ считают, что Николай Сердюк — владелец Московского опытного завода буровой техники и «Гидроинжстроя», а также входит в «ближайшее окружение руководителей финансово-промышленных групп Кремля».

По данным СБУ, Николаю Сердюку принадлежит шесть компаний по производству и исследованию буровой техники и изготовлению аграрной продукции в Киевской и Сумской областях.

Московский опытный завод буровой техники производит буровые установки и буровое оборудование, а также предоставляет услуги по их обслуживанию. Согласно сайту компании, у него есть производства в восьми городах России, а также представительства в польском Томашуве-Любельском недалеко от границы с Украиной и в селе Иванкив рядом с Киевом. «Гидроинжстрой» специализируется на бурении скважин и монтаже систем водоснабжения и канализации в Москве и Подмосковье, следует из информации на сайте компании. У него есть два офиса в Москве и один в Истре в Подмосковье.

Как сказано в пресс-релизе, украинские предприятия господина Сердюка производили продукцию для бурения нефтегазовых скважин. «Значительную часть полученных доходов российский бизнесмен направлял на финансирование научно-испытательных полигонов России. В частности, на учебные центры России, где россияне испытывали свою боевую авиацию и ракетное вооружение»,— считает СБУ.

Как утверждает украинская спецслужба, Николай Сердюк пытался переписать предприятия на представителей своих структур после ввода российских войск на Украину для сокрытия своего бизнеса. Он также открыл две фирмы в Сумской области и одной из европейских стран для нелегального вывода своих доходов с Украины, дополнили в спецслужбе.

В ходе обысков в Киеве и Сумах сотрудники спецслужбы обнаружили бухгалтерскую отчетность, черновые записи и технику с якобы доказательствами незаконной деятельности.

Что происходит на 370-й день после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко