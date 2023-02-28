В Ярославской области выросли штрафы за сосульки, незаконные граффити и рекламу

В Ярославской области увеличиваются штрафы за не очищенные от снега и наледи фасады нежилых зданий и незаконные граффити и рекламу на домах. Предложенные губернатором изменения в региональный закон об административных правонарушениях приняла сегодня Ярославская областная дума.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

В законе появилась новая статья 25.13, в которой прописаны штрафы за нарушение требований к проведению мероприятий по очистке фасадов зданий, за исключением жилых домов, от снега и наледи, а также за невывоз снега, сброшенного с фасадов при очистке. Штраф для физических лиц составит от 3 до 5 тыс. руб., для должностных — от 30 до 50 тыс. руб., для юридических — от 150 до 250 тыс. руб.

«Данной нормой мы даем право органам местного самоуправления привлекать к ответственности нерадивых собственников, которые крыши не чистят»,— пояснил зампред думы Антон Капралов.

Также увеличены штрафы за незаконные граффити, плакаты, наклейки, портящие вид города. Для физлиц штраф составит от 3 до 5 тыс. руб., для должностных лиц — от 30 до 50 тыс. руб., для юрлиц — от 80 до 150 тыс. руб.

В предыдущей версии закона штрафы были в несколько раз меньше.

Алла Чижова