Власти Геленджика опровергли информацию о ЧП у здания полиции

Власти Геленджика назвали фейком информацию о чрезвычайном происшествии у здания городского МВД. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.

Фото: администрация Геленджика

«Отдел МВД по городу Геленджику с привлечением Росгвардии проводит учения по отработке действий сотрудников при чрезвычайных ситуациях. Просьба соблюдать спокойствие»,— отметили в полиции города.

Ранее в социальных сетях распространилась информация о том, что в Геленджике случилось ЧП. В сообщении говорилось, что здание полиции оцеплено, а улица Горького перекрыта.

Татьяна Ручкина

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