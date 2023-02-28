Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ярославле потратят 30 млн на дорожную разметку

В Ярославле планируется нанесение разметки на 30 объектов улично-дорожной сети, на эти цели выделено 30 млн руб. Об этом депутатам муниципалитета сообщается в информации, подписанной заместителем мэра Ярославля Николаем Степановым.

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Как отмечается в документе, дорожная разметка будет наноситься с использованием пластичных материалов. Работы будут проведены на Московском проспекте, Красной, Богоявленской, Советской, Привокзальной, Комсомольской, Октябрьской площадях, площади Волкова и площади Подвойского, улицах Комсомольская, Андропова, Нахимсона, Трефолева, Кирова, Максимова, участках проспекта Ленина, Волжской и Которосльной набережной.

Всего в списках на нанесение разметки 30 улиц, на работы планируется потратить 30 млн руб. Разметка на Добрынинском путепроводе, улице Депутатская и части Ленинградского проспекта будет наноситься с помощью лакокрасочных материалов. В мэрии особо оговорили, что не будут делать разметку на тех магистралях, которые ждет ремонт по нацпроекту «Безопасные качественные дороги»

«С учетом эксплуатационного состояния покрытия проезжей части на таких участках улично-дорожной сети как: улица Победы, улица Волгоградская, проспект Машиностроителей от улицы Папанина до улицы Шандорной и др. нанесение дорожной разметки не представляется возможным», — сообщает депутатам господин Степанов.

В мэрии посчитали, что общая потребность в средствах на разметку в Ярославле составляет 200 млн руб.

Андрей Иванов

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...