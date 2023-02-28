В Ярославле потратят 30 млн на дорожную разметку

В Ярославле планируется нанесение разметки на 30 объектов улично-дорожной сети, на эти цели выделено 30 млн руб. Об этом депутатам муниципалитета сообщается в информации, подписанной заместителем мэра Ярославля Николаем Степановым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Как отмечается в документе, дорожная разметка будет наноситься с использованием пластичных материалов. Работы будут проведены на Московском проспекте, Красной, Богоявленской, Советской, Привокзальной, Комсомольской, Октябрьской площадях, площади Волкова и площади Подвойского, улицах Комсомольская, Андропова, Нахимсона, Трефолева, Кирова, Максимова, участках проспекта Ленина, Волжской и Которосльной набережной.

Всего в списках на нанесение разметки 30 улиц, на работы планируется потратить 30 млн руб. Разметка на Добрынинском путепроводе, улице Депутатская и части Ленинградского проспекта будет наноситься с помощью лакокрасочных материалов. В мэрии особо оговорили, что не будут делать разметку на тех магистралях, которые ждет ремонт по нацпроекту «Безопасные качественные дороги»

«С учетом эксплуатационного состояния покрытия проезжей части на таких участках улично-дорожной сети как: улица Победы, улица Волгоградская, проспект Машиностроителей от улицы Папанина до улицы Шандорной и др. нанесение дорожной разметки не представляется возможным», — сообщает депутатам господин Степанов.

В мэрии посчитали, что общая потребность в средствах на разметку в Ярославле составляет 200 млн руб.

Андрей Иванов