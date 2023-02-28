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По заказу Бориса Нестерова изменено межевание участка вблизи «Воронеж-сити»

Мэрия Воронежа утвердила проект межевания территории в исторической части облцентра, ограниченной переулком Красноармейский и улицами Станкевича, Куцыгина и Бестужева площадью 2,3 га, следует из постановления городской администрации. Проект разработан на основании договора с крупным воронежским девелопером Борисом Нестеровым. Его масштабный проект, комплекс офисных зданий «Воронеж-Сити», находится напротив участка.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Проект межевания касается нескольких участков в зоне индивидуальной жилой и смешанной общественно-деловой застройки. Он предусматривает уточнение красных линий, учитывающих фактическое пользование участками в зоне ИЖС, а также перераспределение и формирование новых участков. В итоге межевания территория расширяется за счет переноса красных линий к границе проезжей части, следует из графической части документации.

Впрочем, в проекте указывается, что межевание не является основанием для начала строительно-монтажных работ, в том числе ограждения земельных участков, а также для ведения хозяйственной деятельности.

Напомним, ранее анонсированное освоение территории в границах улиц 20-летия Октября, Кирова, переулка Красноармейский, улиц Бестужева и Станкевича пока не завершено. По данным самой компании, в рамках первого этапа создается комплекс из шести зданий бизнес-центров класса В+ общей площадью 80 тыс. кв. м. Вторым этапом предусмотрено строительство четырех высотных зданий, общей площадью 220 тыс. кв. м.

Владимир Зоркий

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