Для второй очереди «Воронеж-Сити» разработают проект планировки территории

Мэрия Воронежа поручила разработать проект планировки территории ориентировочной площадью 16 га в границах улиц 20-летия Октября, Кирова, переулка Красноармейский, улиц Бестужева и Станкевича по заявлению девелопера Бориса Нестерова. Как следует из соответствующего постановления горадминистрации, на подготовку и согласование документа предусмотрено восемь месяцев.

В задании уточняется, что на территории расположен объект культурного наследия «Казарма "Юбилейная"» (улица Красноармейская, 19). Кроме того, планируемая территория частично расположена в охранной зоне объекта культурного наследия регионального значения «Дом Суворкиной» (Большая Стрелецкая, 104). На указанной территории, напомним, Борис Нестеров реализует проект коммерческой недвижимости «Воронеж-Сити».

Ранее господин Нестеров анонсировал возведение второй очереди административно-делового квартала, включающей строительство двух высотных зданий и подземной парковки, стоимостью 5 млрд руб. Четыре из пяти бизнес-центров квартала уже функционируют, инвестиции в них составили 4,5 млрд руб., общая площадь территории первой очереди — 60 тыс. кв. м. Кроме того, в 2019 году на прилегающей к кварталу территории по улице Кирова ГК «Мегион» планировала разбить сквер имени Сергея Рахманинова с памятником композитору.

О том, где еще ГК «Мегион» планирует строительство» — в материале “Ъ-Черноземье”.

Ирина Лобанова