Пермский ученый не смог обжаловать статус иностранного агента

Политолог Виталий Ковин (признан в РФ иностранным агентом) не смог оспорить в суде решение Минюста о его признании иностранным агентом. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале. Господин Ковин отметил, что пока оглашена только резолютивная часть судебного акта. «Пока не буду развернуто комментировать, а то по мнению представителей Минюста, сила моих постов настолько велика, что я способен оказать влияние на решения самых важных госорганов вплоть до президента и на формирование обществено-политических взглядов чуть-ли не всех вокруг», - сообщил политолог.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В 2021 году Виталий Ковин был включен в реестр СМИ-иноагентов, это решение он также безуспешно пытался обжаловать в суде. Но осенью прошлого года из реестра его исключил уже Минюст, по данным которого, господин Ковин не получал иностранного финансирования в течение года. Спустя месяц он снова оказался в списке иноагентов.